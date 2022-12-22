«Монако» с Головиным в составе обыграл «Лидс Юнайтед» в товарищеском матче

21 декабря состоялся товарищеский матч между «Лидс Юнайтед» и «Монако». Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако».
Счёт в матче открыли хозяева, когда на 12-й минуте свой момент реализовал Робин Кох. На 25-й минуте монегаски сравняли – отличился Брил Эмболо. На 47-й минуте французский клуб вышел вперёд благодаря голу Исмаила Якобса, а через пять минут он уже сумел оформить дубль и укрепить преимущество своей команды. Ещё через три минуты Брил Эмболо также оформил дубль в этой встрече и довёл счёт до разгромного. На 90+3-й минуте игрок «Лидса» Джозеф Джелхардт сократил отставание, реализовав пенальти. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «Монако». Головин провёл на поле весь матч и отдал голевую передачу.
«Монако» свой следующий официальный матч после перерыва проведёт 29 декабря, когда сыграет с «Осером» в 16-м туре Лиги 1. «Лидс Юнайтед» 28 декабря в 17-м туре Премьер-лиги встретится с «Манчестер Сити».
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