Пеле проведёт Рождество в больнице из-за прогрессирующей болезни

Легендарный бразильский нападающий Пеле продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Как сообщает Sky News, ему предстоит провести Рождество в больнице из-за выявленных почечной и сердечной дисфункций.

После обнародования новости дочь Пеле, Кели Насименто, поспешила отблагодарить поклонников за поддержку и безмерную любовь к иконе футбола. Она написала, что слова мольбы приносят семье огромное утешение и заставляют понять, что они не одни в этом мире со своей проблемой.

Опухоль толстой кишки была выявлена у Пеле осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, на которую впоследствии организм перестал реагировать. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

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