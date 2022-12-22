«Брайтон» уступил «Чарльтону» в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка лиги

Сегодня, 22 декабря, завершился матч 1/8 Кубка английской лиги, в котором «Чарльтон Атлетик» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоялась на стадионе «Вэлли» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Томаса Брамэлла прозвучал в 22:45 мск.
В первом тайме «Брайтон» владел мячом 78% игрового времени. Однако это не помогло команде не только открыть счёт в этой встрече, но и иметь явное преимущество по моментам: по ударам «чайки» ненамного превзошли соперника — шесть против пяти.
Во второй половине встрече «Брайтон» уже полностью доминировал на поле и нанёс по воротам «Чарльтона» 11 ударов, в то время как соперник сумел ответить лишь одним ударом. Однако и это не позволило открыть счёт — свисток арбитра оповестил о ничейном результате в основное время, после чего команды перешли к 11-метровым ударам. В серии пенальти точнее оказались игроки «Чарльтона», которые переиграли «чаек» со счётом 4:3.
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