Salt Bae опубликовал ролик, в котором встречается с Месси в 2018 году

Турецкий повар Нусрет Гёкче, более известный как Salt Bae, которому принадлежит сеть стейк-хаусов Nusr-Et, опубликовал видеоролик, на котором видно, как он встречается с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси в 2018 году.

На ролике видно, что повар пожал руку Месси, после чего они стали позировать для фотографии вместе с тогдашним полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

Напомним, после окончания финального матча на чемпионате мира в Катаре Гёкче оказался на поле, фотографировался с нападающим аргентинской сборной Лионелем Месси и трогал Кубок мира.



18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти.

Болельщик упал с моста, но продолжил праздновать победу сборной Аргентины на чемпионате мира на параде: