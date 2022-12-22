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Salt Bae опубликовал ролик, в котором встречается с Месси в 2018 году

Salt Bae опубликовал ролик, в котором встречается с Месси в 2018 году
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Турецкий повар Нусрет Гёкче, более известный как Salt Bae, которому принадлежит сеть стейк-хаусов Nusr-Et, опубликовал видеоролик, на котором видно, как он встречается с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси в 2018 году.

На ролике видно, что повар пожал руку Месси, после чего они стали позировать для фотографии вместе с тогдашним полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

Напомним, после окончания финального матча на чемпионате мира в Катаре Гёкче оказался на поле, фотографировался с нападающим аргентинской сборной Лионелем Месси и трогал Кубок мира.

18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти.

Болельщик упал с моста, но продолжил праздновать победу сборной Аргентины на чемпионате мира на параде:

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