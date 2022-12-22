«Челси» близок к подписанию бразильского защитника Сантоса
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Английский «Челси» завершает сделку по переходу бразильского защитника Андре Сантоса из «Васко да Гамы». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
«Челси» сейчас завершает сделку с Андре Сантосом. Ожидается, что бразильский полузащитник 2004 года рождения из «Васко да Гамы» присоединится к клубу.
Личные условия почти согласованы, сделка на завершающей стадии», — написал Фабрицио Романо в «Твиттере».
18-летний защитник вызывается в юношеские сборные Бразилии.
«Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Грэма Поттера набрала 21 очко за 14 проведённых матчей. Лидирует «Арсенал» — 37 баллов.
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