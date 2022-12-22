Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» близок к подписанию бразильского защитника Сантоса

«Челси» близок к подписанию бразильского защитника Сантоса
Комментарии

Английский «Челси» завершает сделку по переходу бразильского защитника Андре Сантоса из «Васко да Гамы». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Челси» сейчас завершает сделку с Андре Сантосом. Ожидается, что бразильский полузащитник 2004 года рождения из «Васко да Гамы» присоединится к клубу.

Личные условия почти согласованы, сделка на завершающей стадии», — написал Фабрицио Романо в «Твиттере».

18-летний защитник вызывается в юношеские сборные Бразилии.

«Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Грэма Поттера набрала 21 очко за 14 проведённых матчей. Лидирует «Арсенал» — 37 баллов.

Новость по теме
«Челси» нацелился на четырёх звёзд ЧМ-2022

Видео: В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022