Магомед Адиев: Де Пауль — лучший игрок ЧМ-2022 в Катаре, незаметный герой

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев считает, что лучшим игроком прошедшего чемпионата мира по футболу стал Родриго Де Пауль.
«Лучший игрок чемпионата мира в Катаре? Я думаю, что Де Пауль. Его заслуга очень велика в победе Аргентины, незаметный герой. Своей игрой Де Пауль развязал руки Месси, он ему очень сильно помог», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».
Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира. Победу в послематчевой серии обеспечили точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах француза Тчуамени.
Как игроков сборной Аргентины эвакуировали вертолётами:
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