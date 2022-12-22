Колосков: Сычевой ничего не потеряет, если перейдёт в «Крылья Советов»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил переход Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».
«Если Владимир переходит в «Крылья», значит, какая-то логика в этом есть. В последних матчах «Оренбурга» мне Сычевой понравился. Не знаю, почему его отдаёт «Оренбург». Это личное дело клуба. Если Владимир сам согласился, значит, ему в «Крыльях» будет лучше. Тренеры «Оренбурга» и «Крыльев Советов» выстраивают примерно одинаковую игру, стараются контролировать мяч. С точки зрения роста Сычевой ничего не потеряет, если перейдёт в «Крылья Советов», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Сычевой провёл за «Оренбург» 15 матчей, забив 14 голов. Он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей.
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