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Колосков: Сычевой ничего не потеряет, если перейдёт в «Крылья Советов»

Колосков: Сычевой ничего не потеряет, если перейдёт в «Крылья Советов»
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил переход Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Если Владимир переходит в «Крылья», значит, какая-то логика в этом есть. В последних матчах «Оренбурга» мне Сычевой понравился. Не знаю, почему его отдаёт «Оренбург». Это личное дело клуба. Если Владимир сам согласился, значит, ему в «Крыльях» будет лучше. Тренеры «Оренбурга» и «Крыльев Советов» выстраивают примерно одинаковую игру, стараются контролировать мяч. С точки зрения роста Сычевой ничего не потеряет, если перейдёт в «Крылья Советов», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Сычевой провёл за «Оренбург» 15 матчей, забив 14 голов. Он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей.

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Источник: Сычевой подписал контракт с «Крыльями Советов»
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