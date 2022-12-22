Кавазашивили: хорошо, что Свинов вернулся в «Факел». Он мог угробить свою карьеру

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение о вратаре воронежского «Факела» Илье Свинове, права на которого принадлежат красно-белым.

«На мой взгляд, Свинову не нужно возвращаться в «Спартак» предстоящим летом, если Селихов и Максименко останутся в команде. Возможно, его арендуют ещё на год. Илью пригласят обратно в случае травмы кого-то из вратарей, а пока в этом нет никакого смысла. Это хорошо, что Свинов вернулся в «Факел» за игровой практикой, потому что он был близок к тому, чтобы угробить свою карьеру.



Когда Илья перешел в «Спартак», я этого вообще не понял. Зачем идти туда, где уже есть два классных вратаря? Я обращался к нему через прессу и пытался убедить в том, что этого не стоит делать. Но Илья не послушался меня и сел на скамейку третьим запасным. Так бы и сидел до сих пор, если бы не ушёл. Иногда нужно прислушиваться к мнению опытных ветеранов, которые желают только добра новому поколению», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Свинов провёл 13 матчей.