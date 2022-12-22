Кобелев: люди, способные отдать последнюю передачу, никогда не исчезнут из футбола

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о веяниях современного футбола, из которого, по мнению экспертов пропали диспетчеры, футболисты, ведущие игру.



«Конечно, они остались. Если есть у человека талант. Возьмите того же Модрича, который играет в «Реале» и за сборную Хорватии. Все зависит от команды, от того стиля, которого она придерживается. Или вот Кевин де Брюйне из сборной Бельгии. Разве это не человек, который отдает много последних передач? Да, играет не строго в середине — «сваливается» на один фланг, на другой. Еще много игроков, умеющих обострить, сделать пас, направить игру. Тот же Месси играет «в оттяжке» или под нападающими, как угодно это назовите. Но мы видим, что он не только забивает голы, но и отдает передачи, контролирует ход игры, развитие атаки. Поэтому люди, способные отдать последнюю передачу, никогда не исчезнут из футбола.



Конечно, футбол в плане скорости двигается вперед. И помимо того что «десятка», центральный полузащитник отдает передачи, он еще должен отрабатывать в обороне. Но в любом случае на вес золота игроки, которые могут не только отобрать мяч — потому что отбору можно научить любого — но и те, кто может отдать пас, направить атаку в ту или иную сторону, притормозить ее или ускорить. Это редкий талант», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

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