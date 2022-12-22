Тарханов: Сычевой может вместе с «Крыльями Советов» вылетит в Первую лигу

Российский тренер Александр Тарханов оценил возможный переход Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».



«Сложно сказать, почему он выбрал «Крылья», видимо, свои причины. Если брать футбольную составляющую, то обе команды играют в похожий футбол, который основан на контроле мяча. Посмотрим, как он проявит себя в Самаре. Но может получиться и такое, что Сычевой вместе с «Крыльями» вылетит в Первую лигу по итогам сезона. Неоднозначное решение», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».



В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Сычевой провёл за «Оренбург» 15 матчей, забив 14 голов. Он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей.