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Тарханов: Сычевой может вместе с «Крыльями Советов» вылетит в Первую лигу

Тарханов: Сычевой может вместе с «Крыльями Советов» вылетит в Первую лигу
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Российский тренер Александр Тарханов оценил возможный переход Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Сложно сказать, почему он выбрал «Крылья», видимо, свои причины. Если брать футбольную составляющую, то обе команды играют в похожий футбол, который основан на контроле мяча. Посмотрим, как он проявит себя в Самаре. Но может получиться и такое, что Сычевой вместе с «Крыльями» вылетит в Первую лигу по итогам сезона. Неоднозначное решение», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Сычевой провёл за «Оренбург» 15 матчей, забив 14 голов. Он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей.

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