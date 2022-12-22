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«Чуть не зарыдал. Дурные мысли лезли в голову». Могилевец рассказал о тяжёлой травме

«Чуть не зарыдал. Дурные мысли лезли в голову». Могилевец рассказал о тяжёлой травме
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Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец рассказал о том, как он получил азрыв крестообразных связок колена в 18-19 лет.

«Мне тогда было 18-19 лет, и я вообще ничего не знал о коленном суставе — думал, там только чашечка! Когда на МРТ сказали про крестообразную связку, я даже не понял, что это такое: «Наверное, на месяц вылетел». Узнав, что это на полгода, я чуть не зарыдал. Вообще не представлял, как можно шесть месяцев не играть. Всякие дурные мысли лезли в голову, особенно до операции», — приводит слова Павла Могилевца Sport24.

Павел Могилевец является воспитанником «Зенита», которому принадлежал с 2013 по 2016 год. Также за свою карьеру 29-летний футболист успел поиграть за «Ростов» и «Рубин». С 2014 года Павел также успел провести четыре матча за сборную России. Последним клубом футболиста в РПЛ стал «Нижний Новгород». В августе 2022 года он подписал контракт с «Бунёдкором» из Узбекистана до конца года.

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