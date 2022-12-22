Шунин: мне очень хотелось, чтобы Месси и Роналду сыграли друг против друга в финале ЧМ

Голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, что желал встречи нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду в финале чемпионата мира 2022 года.

«В начале турнира мне очень хотелось, чтобы Месси и Роналду сыграли друг против друга в финале, это было бы очень красиво! Видел, что многие чуть ли не списывали их, говорили о новых дарованиях — том же Мбаппе. Я симпатизирую Месси как футболисту и личности и очень рад, что в своей карьере он завоевал все возможные трофеи. Он капитан и лидер, который вёл команду за собой. Великий!» — приводит слова Шунина Sport24.

Напомним, в финальном матче ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).