Шунин: считал немцев одними из фаворитов чемпионата мира
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Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин поделился мыслями о прошедшем чемпионате мира по футболу в Катаре.
«Мне понравились сборные Японии и Марокко — вряд ли кто-то на них ставил, но футбол они показали очень симпатичный. Второй факт — неудача сборной Германии. Я считал немцев одними из фаворитов, но уже на втором чемпионате мира они играют неудачно и рано вылетают. Третий факт — хорваты стабильны и успешны на чемпионатах мира, далеко проходят. Хотелось бы, чтобы и англичане сыграли лучше, у них отличная команда сейчас. Есть молодые и очень интересные футболисты: Джуд Беллингем, Букайо Сака, Деклан Райс…», — приводит слова Шунина Sport24.
Напомним, победу на чемпионате мира одержала сборная Аргентины.
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