Павел Могилевец рассказал об игре в чемпионате Узбекистана

Бывший полузащитник сборной России Павел Могилевец высказался о периоде игры в чемпионате Узбекистана.



«Я у многих узнавал про Узбекистан. Вариант мне предложил мой хороший друг Сергей Тумасян, который играл в «Сочи», «Ростове». Общался я и с Виталием Денисовым, Женей Макеевым. Более-менее представлял картину.



Мне и семье здесь было комфортно. В целом в Узбекистане всё, что нужно. Местный футбол немного специфичен — более искренний, чем российский. Эмоциональный, в чём-то даже бесшабашный. Больше упор на индивидуальные действия, меньше тактики.



По уровню похоже на ФНЛ. Но первая тройка — «Пахтакор», «Насаф» и «Навбахор» — сравнимы с середняками РПЛ, условными «Оренбургом» или «Крыльями», – приводит слова Могилевца Sport24.