Подруга Роналду Джорджина Родригес: я девушка лучшего игрока в мире

Известная модель Джорджина Родригес, девушка форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, поделилась своими впечатлениями после первой встречи с пятикратным обладателем «Золотого мяча».
«Мы с Криштиану влюбились друг в друга с первого взгляда. Когда я впервые его увидела, мне показалось, что время остановилось. Я никогда не видела такого красивого и внимательного мужчину. Это самый красивый мужчина из всех, которых я когда-либо видела.
Да, я девушка лучшего игрока в мире, однако людям — а часто это именно девушки — не нужно говорить об этом пренебрежительно. Вероятно, что наши отношения позволили многим моим мечтам осуществиться, но я всегда с одинаковой страстью подходила ко всему, что делала, вне зависимости от того, являюсь я уборщицей, продавщицей или моделью», — сказала Родригес в интервью Elle.
Ранее Роналду стал свободным агентом после того, как «Манчестер Юнайтед» расторг с ним соглашение. В нынешнем сезоне 37-летний португалец забил три гола и отдал 2 ассиста в 16 матчах за «красных дьяволов».
Марокканская девочка поиздевалась над Роналду после вылета c ЧМ. Видеоролик:
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