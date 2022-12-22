«Манчестер Юнайтед» одержал победу в шести из семи последних матчей

Игроки «Манчестер Юнайтед», который возглавляет голландский тренер Эрик тен Хаг, выиграли шесть из семи своих последних встреч во всех соревнованиях.
Начиная с 27 октября манкунианцы во всех турнирах одержали солидные шесть побед в семи встречах. Вчера, 21 октября, команда тен Хага уверенно переиграла «Бёрнли» в Кубке лиги (2:0). Отметим, что единственное поражение на этом отрезке клуб из Манчестера потерпел от бирмингемской «Астон Виллы» в рамках 15-го тура АПЛ.
Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт с «Ноттингем Форест» 27 декабря. Встреча 17-го тура чемпионата Англии начнётся в 23:00 мск.
В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» занимают пятое место. В активе команды 26 очков после 14 сыгранных матчей.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
- 22 декабря 2022
-
08:30
-
07:42
-
07:20
-
07:07
-
07:01
-
06:18
-
06:05
-
05:55
-
05:48
-
05:17
-
04:56
-
04:54
-
04:30
-
04:20
-
04:06
-
03:52
-
03:48
-
03:24
-
03:00
-
02:44
-
02:42
-
02:29
-
02:03
-
01:57
-
01:55
-
01:39
-
01:36
-
01:24
-
00:58
-
00:54
-
00:53
-
00:48
-
00:33
-
00:26
-
00:03