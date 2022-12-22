Игорь Корнеев сравнил игру Лионеля Месси с выступлением в театре

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев высказался об игре нападающего сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Месси относится к своему телу просто потрясающее. Целая команда на него работает, которая не даст ему закончить карьеру, если у него будет желание играть. Мы видим, что он любит эту игру, наслаждается. Может быть, через пару лет он окажется в «Майами», возможно, это будет другой клуб. Но волшебство, которое он даёт на поле… Это напоминает некий театр, когда актёр сам решает, когда ему зайти на сцену и начать исполнять роль. Он даёт людям такие эмоции!» – приводит слова Корнеева «Матч ТВ».
Месси забил два гола в финале чемпионата мира в Катаре и реализовал один из ударов в серии послематчевых пенальти. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что Месси — величайший игрок всех времён даже без учёта победы на чемпионате мира — 2022.
- 22 декабря 2022
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