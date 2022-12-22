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Карпин пожелал игрокам не расслабляться в отпуске, а ставить цель попасть в состав сборной

Карпин пожелал игрокам не расслабляться в отпуске, а ставить цель попасть в состав сборной
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин направил поздравления футболистам с наступающим Новым годом. Специалист также пожелал им здоровья для того, чтобы попадать в национальную команду.

«Хотел бы поздравить зрителей «Матч ТВ», болельщиков, тренеров, футболистов, коллег и пожелать всем, прежде всего футболистам, здоровья, так как они потом должны на поле это показывать. И пожелать им, чтобы в отпуске не расслаблялись, а готовились к возобновлению сезона и ставили задачу попасть в сборную России. И ешьте поменьше сладкого!» — цитирует 52-летнего Карпина «Матч ТВ».

Сборная России отстранена от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Команда Валерия Карпина добилась права сыграть в стыковом мини-турнире за путёвку на ЧМ-2022 в Катаре, однако из-за этого решения не приняла в нём участия.

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