Агент Панченко высказался о возможном трансфере Сычевого в «Крылья Советов»

Агент Виктор Панченко поделился мнением о возможном переходе нападающего сборной России и «Оренбурга» Владимира Сычевого в самарские «Крылья Советов».
«В своё время именно я нашёл Сычевого в Крыму и способствовал его адаптации в профессиональном футболе. Сейчас на добровольных началах помогаю игроку с переходом. Был против его трансфера в «Крылья Советов», хотелось, чтобы Сычевой перешёл в команду рангом выше, и это было возможно. Но сам футболист, насколько знаю, предпочёл самарский вариант, что для меня крайне странно», – приводит слова Панченко «Матч ТВ».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Сычевой провёл за «Оренбург» 15 матчей, забив 14 голов. Он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей.
- 22 декабря 2022
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