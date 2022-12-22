Олег Кононов продолжит работать в тульском «Арсенале»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев выступил с поддержкой главного тренера команды Олега Кононова на фоне слухов о его возможной отставке.

«Слухи об отставке Кононова? Во-первых, вокруг тульского «Арсенала» всегда много разной информации. Мы в определённом смысле даже гордимся этим. Это означает, что клуб узнаваем и интересен. Другое дело, что далеко не всей информации можно доверять. Относиться к ней надо очень осторожно. Во-вторых, что значит близок к отставке? Близок или далёк… Это внутреннее дело клуба. Олег Кононов на сегодняшний день является главным тренером тульского «Арсенала». Именно он повезёт команду на сборы и будет готовить её к весенней части чемпионата. Всё остальное — разговоры. Естественно, если разбирать то, что происходило по дистанции, то после некоторых матчей были и вопросы, и претензии.

Какие именно претензии? Это чисто футбольные моменты: игровая дисциплина, количество пропущенных мячей, обсуждали конкретные эпизоды, комплектование команды. Но это нормальный рабочий процесс, мы футбольные люди и понимаем, что на строительство коллектива необходимо время. Это время не бесконечно, результат нужен здесь и сейчас, но могу только повторить, что Олег Кононов — главный тренер «Арсенала». Давайте на этом поставим точку», — приводит слова Аджоева «РИА Новости Спорт».

«Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги в текущем сезоне после 20 сыгранных туров, набрав 32 очка.