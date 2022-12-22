Руководитель «Арсенала»: крымские клубы нужны в российском футболе

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что крымские футбольные клубы должны играть в ФНЛ.

«Участие крымских клубов в ФНЛ — это правильное решение. Как я уже говорил ранее, с юридической точки зрения крымские клубы ничем не отличаются от команд других российских регионов. Это значит, что их участие в футбольных турнирах ограничено только спортивными параметрами. Есть ли там необходимая инфраструктура, пройдут ли клубы процедуру лицензирования и так далее. В остальном они часть российской футбольной семьи. Конечно, им необходимо помогать, поддерживать, не бросать, а наоборот, обращать на них своё внимание. К слову, не все, наверное, знают, но один из ведущих игроков нынешнего «Спартака» Даниил Хлусевич как раз парень из Крыма. И именно в тульском «Арсенале» он дорос до уровня «Спартака». Вот вам, пожалуйста, яркий пример. И отчасти ответ на вопрос: нужны ли крымские клубы в российском футболе? Да, нужны», — приводит слова Аджоева «РИА Новости Спорт».

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что крымские клубы будут выступать в российских соревнованиях с 2023 года.