Руководитель «Арсенала»: крымские клубы нужны в российском футболе

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что крымские футбольные клубы должны играть в ФНЛ.
«Участие крымских клубов в ФНЛ — это правильное решение. Как я уже говорил ранее, с юридической точки зрения крымские клубы ничем не отличаются от команд других российских регионов. Это значит, что их участие в футбольных турнирах ограничено только спортивными параметрами. Есть ли там необходимая инфраструктура, пройдут ли клубы процедуру лицензирования и так далее. В остальном они часть российской футбольной семьи. Конечно, им необходимо помогать, поддерживать, не бросать, а наоборот, обращать на них своё внимание. К слову, не все, наверное, знают, но один из ведущих игроков нынешнего «Спартака» Даниил Хлусевич как раз парень из Крыма. И именно в тульском «Арсенале» он дорос до уровня «Спартака». Вот вам, пожалуйста, яркий пример. И отчасти ответ на вопрос: нужны ли крымские клубы в российском футболе? Да, нужны», — приводит слова Аджоева «РИА Новости Спорт».
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что крымские клубы будут выступать в российских соревнованиях с 2023 года.
- 22 декабря 2022
-
10:08
-
09:58
-
09:55
-
09:50
-
09:46
-
09:41
-
09:29
-
08:51
-
08:45
-
08:30
-
07:42
-
07:20
-
07:07
-
07:01
-
06:18
-
06:05
-
05:55
-
05:48
-
05:17
-
04:56
-
04:54
-
04:30
-
04:20
-
04:06
-
03:52
-
03:48
-
03:24
-
03:00
-
02:44
-
02:42
-
02:29
-
02:03
-
01:57
-
01:55
-
01:39