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«Рубин» перешёл под управление Республики Татарстан

«Рубин» перешёл под управление Республики Татарстан
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Казанский «Рубин» вернулся под управление Республики Татарстан, сообщается на официальном сайте правовой информации региона.

Постановление было опубликовано вчера, 21 декабря. В нём указывается о создании автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб Рубин». Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан приказано осуществлять функции и полномочия учредителя автономной организации, обеспечить её регистрацию, а также внести предложения по составу правления и провести иные мероприятия, связанные с созданием.

Документ подписал премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Напомним, «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 37 очков после 20 матчей.

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