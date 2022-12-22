«Рубин» перешёл под управление Республики Татарстан

Казанский «Рубин» вернулся под управление Республики Татарстан, сообщается на официальном сайте правовой информации региона.



Постановление было опубликовано вчера, 21 декабря. В нём указывается о создании автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб Рубин». Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан приказано осуществлять функции и полномочия учредителя автономной организации, обеспечить её регистрацию, а также внести предложения по составу правления и провести иные мероприятия, связанные с созданием.



Документ подписал премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.



Напомним, «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 37 очков после 20 матчей.