«Барселона» готова продать Ансу Фати за € 80 млн

«Барселона» больше не считает Ансу Фати важным игроком и готова продать его за € 80 млн, информирует El Nacional.

Согласно сведениям источника, руководство сине-гранатовых надеялось, что Фати станет достойным преемником Лионеля Месси. Однако молодой испанец часто травмировался, и «Барселона» подписала других футболистов, которые вытеснили Ансу из основного состава.

Напомним, ранее Ансу Фати заявил, что недоволен своим игровым временем в «Барселоне». 20-летний Фати в 20 матчах за испанскую команду в нынешнем сезоне провёл на поле 700 минут, забив три гола и отдав три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.

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