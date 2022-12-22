«Барселона» готова продать Ансу Фати за € 80 млн
Поделиться
«Барселона» больше не считает Ансу Фати важным игроком и готова продать его за € 80 млн, информирует El Nacional.
Согласно сведениям источника, руководство сине-гранатовых надеялось, что Фати станет достойным преемником Лионеля Месси. Однако молодой испанец часто травмировался, и «Барселона» подписала других футболистов, которые вытеснили Ансу из основного состава.
Напомним, ранее Ансу Фати заявил, что недоволен своим игровым временем в «Барселоне». 20-летний Фати в 20 матчах за испанскую команду в нынешнем сезоне провёл на поле 700 минут, забив три гола и отдав три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.
Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира. Видео:
Комментарии
- 22 декабря 2022
-
10:12
-
10:08
-
09:58
-
09:55
-
09:50
-
09:46
-
09:41
-
09:29
-
08:51
-
08:45
-
08:30
-
07:42
-
07:20
-
07:07
-
07:01
-
06:18
-
06:05
-
05:55
-
05:48
-
05:17
-
04:56
-
04:54
-
04:30
-
04:20
-
04:06
-
03:52
-
03:48
-
03:24
-
03:00
-
02:44
-
02:42
-
02:29
-
02:03
-
01:57
-
01:55
Партнерский контент