«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: во сколько начнётся матч Кубка лиги, покажут ли в России
Поделиться
Сегодня, 22 декабря, в Англии состоится матч 1/8 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». По российскому телевидению матчи английских турниров временно не транслируются.
Напомним, на прошлой стадии турнира «Манчестер Сити» прошёл лондонский «Челси», обыграв синих со счётом 2:0. «Ливерпуль» оказался сильнее «Дерби Каунти» (1:0).
В таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» занимает второе место (32 очка). «Ливерпуль» — на шестом месте (22 очка).
Комментарии
- 22 декабря 2022
-
11:33
-
11:32
-
11:16
-
11:15
-
11:02
-
10:50
-
10:47
-
10:40
-
10:35
-
10:20
-
10:12
-
10:08
-
09:58
-
09:55
-
09:50
-
09:46
-
09:41
-
09:29
-
08:51
-
08:45
-
08:30
-
07:42
-
07:20
-
07:07
-
07:01
-
06:18
-
06:05
-
05:55
-
05:48
-
05:17
-
04:56
-
04:54
-
04:30
-
04:20
-
04:06
Партнерский контент