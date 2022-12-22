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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: во сколько начнётся матч Кубка лиги, покажут ли в России

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: во сколько начнётся матч Кубка лиги, покажут ли в России
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Сегодня, 22 декабря, в Англии состоится матч 1/8 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». По российскому телевидению матчи английских турниров временно не транслируются.

Напомним, на прошлой стадии турнира «Манчестер Сити» прошёл лондонский «Челси», обыграв синих со счётом 2:0. «Ливерпуль» оказался сильнее «Дерби Каунти» (1:0).

В таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» занимает второе место (32 очка). «Ливерпуль» — на шестом месте (22 очка).

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