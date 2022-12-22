Дюгарри раскритиковал Дешама и заявил, что хотел бы видеть Зидана тренером сборной Франции

Экс-футболист сборной Франции, чемпион мира 1998 года Кристоф Дюгарри заявил, что хотел бы видеть Зинедина Зидана главным тренером национальной команды.



«Это не моя проблема, не мне решать. Но я не скрываю, что предпочёл бы, чтобы сборную возглавил Зизу. Хочу увидеть что-нибудь новое.



Дело в том, что мы никогда не говорим о футболе. Мы не делали этого, когда выиграли в 2018 году. Это ладно, но, в конце концов, когда ты проигрываешь, нужны объяснения, нужна дискуссия. Аргентинцы не так сильны, как мы, играть с ними было подарком.



С 2012 года мы привыкли, что у нас не было узнаваемого стиля. Это почерк работы Дешама, когда важен только результат», — приводит слова Дюгарри L'Equipe.

Болельщики встречают сборную Франции в Париже: