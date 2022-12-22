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Дюгарри раскритиковал Дешама и заявил, что хотел бы видеть Зидана тренером сборной Франции

Дюгарри раскритиковал Дешама и заявил, что хотел бы видеть Зидана тренером сборной Франции
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Экс-футболист сборной Франции, чемпион мира 1998 года Кристоф Дюгарри заявил, что хотел бы видеть Зинедина Зидана главным тренером национальной команды.

«Это не моя проблема, не мне решать. Но я не скрываю, что предпочёл бы, чтобы сборную возглавил Зизу. Хочу увидеть что-нибудь новое.

Дело в том, что мы никогда не говорим о футболе. Мы не делали этого, когда выиграли в 2018 году. Это ладно, но, в конце концов, когда ты проигрываешь, нужны объяснения, нужна дискуссия. Аргентинцы не так сильны, как мы, играть с ними было подарком.

С 2012 года мы привыкли, что у нас не было узнаваемого стиля. Это почерк работы Дешама, когда важен только результат», — приводит слова Дюгарри L'Equipe.

Дешам обязан остаться тренером Франции. Он справится лучше Зидана Дешам обязан остаться тренером Франции. Он справится лучше Зидана

Болельщики встречают сборную Франции в Париже:

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