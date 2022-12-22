Могилевец: Файзулин — топ-футболист. Он мог бы играть в Испании

Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец рассказал, кто из игроков петербургской команды произвёл на него наибольшее впечатление.

«Кто в «Зените» впечатлил в игровом плане? У Жиркова мастерство всегда на высшем уровне. Но самым техничным из россиян был Файзулин: мяч почти не отнимешь и в отборе хорош. Любой, кто играл с Виктором, подтвердит: топ-футболист. Причём суперкомандный, не тянул на себя.



Из легионеров отмечу Данни — олдскульный игрок, как из детства. Финты, техника, какие-то подсечки, хитрые манёвры. Ну и Халка.

Где бы мог играть Файзулин, если бы не травмы? Для меня он игрок клуба из чемпионата Испании. Если убрать «Реал», «Барсу» и «Атлетико», любую команду бы спокойно потянул», — приводит слова Могилевца Sport24.

Виктор Файзулин сыграл за «Зенит» 229 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 28 результативных передач. Футболист не играл из-за травм с сезона-2015/2016, объявив о завершении профессиональной карьеры лишь в 2018 году.