Могилевец: Файзулин — топ-футболист. Он мог бы играть в Испании

Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец рассказал, кто из игроков петербургской команды произвёл на него наибольшее впечатление.
«Кто в «Зените» впечатлил в игровом плане? У Жиркова мастерство всегда на высшем уровне. Но самым техничным из россиян был Файзулин: мяч почти не отнимешь и в отборе хорош. Любой, кто играл с Виктором, подтвердит: топ-футболист. Причём суперкомандный, не тянул на себя.
Из легионеров отмечу Данни — олдскульный игрок, как из детства. Финты, техника, какие-то подсечки, хитрые манёвры. Ну и Халка.
Где бы мог играть Файзулин, если бы не травмы? Для меня он игрок клуба из чемпионата Испании. Если убрать «Реал», «Барсу» и «Атлетико», любую команду бы спокойно потянул», — приводит слова Могилевца Sport24.
Виктор Файзулин сыграл за «Зенит» 229 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 28 результативных передач. Футболист не играл из-за травм с сезона-2015/2016, объявив о завершении профессиональной карьеры лишь в 2018 году.
- 22 декабря 2022
-
11:43
-
11:33
-
11:32
-
11:16
-
11:15
-
11:02
-
10:50
-
10:47
-
10:40
-
10:35
-
10:20
-
10:12
-
10:08
-
09:58
-
09:55
-
09:50
-
09:46
-
09:41
-
09:29
-
08:51
-
08:45
-
08:30
-
07:42
-
07:20
-
07:07
-
07:01
-
06:18
-
06:05
-
05:55
-
05:48
-
05:17
-
04:56
-
04:54
-
04:30
-
04:20