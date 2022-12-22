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Лильо: из-за того, что Аргентина забила свои пенальти, Месси стал лучше Марадоны?

Лильо: из-за того, что Аргентина забила свои пенальти, Месси стал лучше Марадоны?
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Испанский главный тренер катарского «Аль-Садда» Хуан Лильо выступил с заявлением, в котором сравнил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с легендарным форвардом аргентинцев Диего Марадоной.

«Значит, из-за того, что Аргентина просто забила свои пенальти, Лионель Месси стал лучше Диего Марадоны?

Учитывая все достижения Месси, всё, что он сделал на футбольном поле, ему понадобилось забить несколько пенальти или Эмилиано Мартинесу сделать несколько спасений, чтобы Лео стал лучше Марадоны?» — приводит слова Лильо The Athletic.

Месси в качестве капитана сборной Аргентины привёл национальную команду к первому с 1986 года титулу на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Аргентинец забил семь голов и сделал три голевых передачи в семи играх турнира.

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