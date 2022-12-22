Посол Ирана: хотим провести товарищеский матч с Россией

Посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил о желании провести футбольный товарищеский матч со сборной России. По его словам, было бы логично провести две контрольные игры: одну в России, вторую в Иране.

«Мы работаем над тем, чтобы в самом ближайшем времени состоялся товарищеский матч сборных Ирана и России. Эта игра станет ещё одним инструментом для развития народной дипломатии и сближения между нашими странами.

Сейчас трудно сказать, когда пройдёт матч национальных сборных наших государств. Но организовать его и провести — да, такое желание и стремление у нас есть. Было бы хорошо и логично, если одна игра пройдёт у вас, а одна состоится у нас в Иране», — приводит слова Казема Джалали «РИА Новости Спорт».