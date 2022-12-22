Бразилия — лидер рейтинга ФИФА, Аргентина и Франция — в топ-3, Россия — на 37-м месте

ФИФА на официальном сайте представила обновлённый рейтинг по окончании чемпионата мира 2022 года в Катаре.
На первой строчке осталась сборная Бразилии. В топ-3 также входят финалисты мундиаля: Аргентина (вторая) и Франция (третья). Бельгия, занимавшая ранее вторую строчку, опустилась на четвёртое место. Самый большой скачок совершила за год сборная Марокко. Африканская сборная с начала 2022-го заработала 142 очка, в настоящий момент команда располагается на 11-м месте рейтинга.
Сборная России потеряла четыре строчки: ранее подопечные Валерия Карпина находились на 33-м месте, а в декабрьском обновлении опустились на 37-ю строчку.
Топ-20 рейтинга ФИФА:
1 (1). Бразилия.
2 (3). Аргентина.
3 (4). Франция.
4 (2). Бельгия.
5 (5). Англия.
6 (8). Нидерланды.
7 (12). Хорватия.
8 (6). Италия.
9 (9). Португалия.
10 (7). Испания.
11 (22). Марокко.
12 (15). Швейцария.
13 (16). США.
14 (11). Германия.
15 (13). Мексика.
16 (14). Уругвай.
17 (17). Колумбия.
18 (10). Дания.
19 (18). Сенегал.
20 (24). Япония.
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37 (33). Россия.
Возвращение Месси в родной город после победы на ЧМ:
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