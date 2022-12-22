Бразилия — лидер рейтинга ФИФА, Аргентина и Франция — в топ-3, Россия — на 37-м месте

ФИФА на официальном сайте представила обновлённый рейтинг по окончании чемпионата мира 2022 года в Катаре.



На первой строчке осталась сборная Бразилии. В топ-3 также входят финалисты мундиаля: Аргентина (вторая) и Франция (третья). Бельгия, занимавшая ранее вторую строчку, опустилась на четвёртое место. Самый большой скачок совершила за год сборная Марокко. Африканская сборная с начала 2022-го заработала 142 очка, в настоящий момент команда располагается на 11-м месте рейтинга.



Сборная России потеряла четыре строчки: ранее подопечные Валерия Карпина находились на 33-м месте, а в декабрьском обновлении опустились на 37-ю строчку.



Топ-20 рейтинга ФИФА:



1 (1). Бразилия.

2 (3). Аргентина.

3 (4). Франция.

4 (2). Бельгия.

5 (5). Англия.

6 (8). Нидерланды.

7 (12). Хорватия.

8 (6). Италия.

9 (9). Португалия.

10 (7). Испания.

11 (22). Марокко.

12 (15). Швейцария.

13 (16). США.

14 (11). Германия.

15 (13). Мексика.

16 (14). Уругвай.

17 (17). Колумбия.

18 (10). Дания.

19 (18). Сенегал.

20 (24). Япония.

...

37 (33). Россия.

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