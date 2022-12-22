Могилевец — о Кержакове: я не знаю, как с ним нужно общаться. В «НН» за него всё делали

Бывший игрок «Пари Нижний Новгород» Павел Могилевец рассказал о работе с экс-главным тренером нижегородцев Александром Кержаковым.
«С Кержаковым я особо не общался, когда мы вместе были в «Зените». Я даже не знаю, как с ним нужно общаться. Переходил в «Нижний» просто потому, что у меня не было других предложений из РПЛ, а не к Кержакову. Может, было бы лучше уйти тогда в ФНЛ — лишь бы тренер был во мне точно заинтересован. А в «Нижнем» я не до конца понимал, нужен ли.
В любом случае претензии прежде всего к себе.
Кержаков вообще по минимуму общался с игроками, там за него всё помощники делали. Так что и насколько он сильный тренер, сказать не могу — хотя, наверное, неплохой, раз оставил команду в РПЛ.
За те полгода, что я был в «Нижнем», у нас раза три-четыре был разбор игры. Тренировки и всю подготовку проводили ассистенты, общались с игроками вроде тоже в основном они. Кержаков, наверное, хотел выстроить структуру, где бы он был менеджером и руководил командой только на матчах», — приводит слова Могилевца Sport24.
- 22 декабря 2022
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