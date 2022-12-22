Алдонин: для игроков и тренеров чемпионат мира посреди сезона — настоящая головная боль!

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал окончание чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходил посредине сезона-2022/2023.
«Для финалистов чемпионата мира, конечно же, будет тяжело перестроиться сразу на клубы. Риск травм будет повышен. Многие классные футболисты уже получили травмы — Бензема и Мане. Для игроков и для тренеров ЧМ посреди сезона — настоящая головная боль! Непростая история. Футболистам нужно отдохнуть и морально, и физически.
Смогу ли перестроиться с чемпионата мира на РПЛ? Конечно же, да. Я же не игрок, а эксперт-аналитик. Понятное дело, что уже не будет такой феерии, как было в Катаре. Но клубы и сборные — это совершенно разное. Перестроимся со временем, никаких проблем не будет», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 22 декабря 2022
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