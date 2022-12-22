Валерий Кечинов: после чемпионата мира будет сложно настроиться на российский футбол

Бывший российский футболист Валерий Кечинов считает, что после чемпионата мира будет сложно настроиться на российский футбол. По его мнению, между уровнем мундиаля и РПЛ видна колоссальная разница.

«Абсолютно не устал от футбола. Единственное, что после чемпионата мира будет сложно настроиться на российский футбол, потому что колоссальная разница видна. Но ничего страшного — будем потихоньку окунаться в наши реалии.



Очень жду, чтобы возобновились и Лига чемпионов, и наш чемпионат, и Кубок России», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, чемпионат мира проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла Францию в серии послематчевых пенальти.