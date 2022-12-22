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Валерий Кечинов: после чемпионата мира будет сложно настроиться на российский футбол

Валерий Кечинов: после чемпионата мира будет сложно настроиться на российский футбол
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Бывший российский футболист Валерий Кечинов считает, что после чемпионата мира будет сложно настроиться на российский футбол. По его мнению, между уровнем мундиаля и РПЛ видна колоссальная разница.

«Абсолютно не устал от футбола. Единственное, что после чемпионата мира будет сложно настроиться на российский футбол, потому что колоссальная разница видна. Но ничего страшного — будем потихоньку окунаться в наши реалии.

Очень жду, чтобы возобновились и Лига чемпионов, и наш чемпионат, и Кубок России», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, чемпионат мира проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла Францию в серии послематчевых пенальти.

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