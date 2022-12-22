Сергей Пиняев рассказал, что пожелает себе на 2023 год
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, что пожелает себе на 2023 год.
«Что пожелаю себе в новом году? Развиваться, прогрессировать, добиться больших высот. Забивать больше голов, делать больше голевых передач и помогать своей команде», — сказал Пиняев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
18-летний Пиняев провёл 11 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, отметившись тремя голами и отдав одну результативную передачу. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона, заработав 20 очков за 17 матчей. Нападающий может стать футболистом московского «Локомотива», который выплатит отступные за игрока «Крыльев».
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