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Банк ВТБ, являющийся спонсором «Динамо», выкупил банк «Открытие», связанный со «Спартаком»

Банк ВТБ, являющийся спонсором «Динамо», выкупил банк «Открытие», связанный со «Спартаком»
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Пресс-служба Центрального банка России на своём официальном сайте объявила о том, что банк ВТБ приобрёл 100% акций банка «ФК Открытие».

«Банк России и Банк ВТБ (ПАО) заключили договор о реализации 100% акций ПАО Банк «ФК Открытие», в соответствии с которым покупная цена за акции составляет 340 млрд рублей. Стороны договорились, что право собственности на акции ПАО Банк «ФК Открытие» перейдет к Банку ВТБ (ПАО) не позднее 31 декабря 2022 года при условии исполнения обязательств Банком ВТБ (ПАО) по оплате в полном объёме», – говорится в сообщении.

Примечательно, что ВТБ является титульным спонсором футбольного клуба «Динамо» (Москва). Имя банка «Открытие» носит домашний стадион другой московской команды — «Спартака».

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