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Министр спорта РФ: переход России в АФК положительно скажется на развитии футбола

Министр спорта РФ: переход России в АФК положительно скажется на развитии футбола
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) положительно скажется на развитии этого вида спорта в стране.

«Любой формат, который послужит развитию двусторонних или многосторонних отношений, популяризации футбола, мы будем приветствовать. Насколько это усилит азиатскую конфедерацию — время покажет. Безусловно, чемпионат мира показал, что команды, которые раньше воспринимались как не совсем конкурентные, показывают очень зрелый футбол, это значит, что идёт обмен тренерскими кадрами, спортивными технологиями. Думаю, если Россия войдёт в АФК, это положительно скажется на развитии российского футбола, но решение за РФС и соответствующими организациями», — приводит слова Матыцина ТАСС.

На исполкоме РФС, который состоится завтра, 23 декабря, будет рассмотрен вопрос о переходе России из УЕФА в АФК.

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Теги Футбол РПЛ Олег Матыцин •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: ТАСС

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