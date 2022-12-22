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«Наполи» собирается предложить Кварацхелии улучшенный контракт до 2028 года

«Наполи» собирается предложить Кварацхелии улучшенный контракт до 2028 года
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Итальянский «Наполи» хочет продлить контракт с грузинским вингером Хвичей Кварацхелией, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сообщениям источника, спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли и агент футболиста Мамука Джугели проведут встречу в начале 2023 года. Клуб хочет увеличить зарплату Кварацхелии вдвое. В настоящий момент грузин получает в «Наполи» € 1,2 млн в год по контракту, действующему до 2027 года. Новое соглашение планируется заключить до 2028-го.

21-летний Кварацхелия стал игроком «Наполи» в июле 2022 года. В текущем сезоне футболист провёл 17 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, забив восемь голов и отдав восемь результативных передач.

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