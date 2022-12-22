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«Локомотив» назначил нового директора по коммуникациям и нового руководителя пресс-службы

«Локомотив» назначил нового директора по коммуникациям и нового руководителя пресс-службы
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Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о назначении нового директора по коммуникациям. На эту должность назначен Сергей Дерябкин. Ранее он возглавлял пресс-службу «Чертаново», работал в Okko и на ряде телеканалов.

Кроме того, на должность руководителя пресс-службы «Локомотива» назначен Артём Загумённов. В клубе он также будет выполнять функции пресс-атташе основной команды. До этого Артём работал пресс-атташе молодёжной сборной России по футболу, национальной сборной страны по пляжному футболу (мужской и женской), а также в ряде интернет-изданий, в числе которых и «Чемпионат.com», и на телеканалах.

Напомним, московский «Локомотив» набрал 13 очков в 17 матчах РПЛ сезона-2022/2023. Железнодорожники ушли на зимний перерыв на 14-м месте в турнирной таблице.

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