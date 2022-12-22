Сестра Роналду: на первую зарплату купила Криштиану кроссовки, в стельках спрятала деньги

Катя Авейру, сестра португальского нападающего Криштиану Роналду, рассказала, как помогала брату в юном возрасте, а также ответила на критику людей, которые заявляли, что без звёздного футболиста она бы была никем.



«В то время моему младшему брату (которого вы хорошо знаете) было 13 лет. Я работала по 16 часов в день, у меня было полдня выходных за неделю. На свою первую зарплату я купила Криштиану кроссовки, которые он так хотел, и даже отправила ему деньги, спрятав их в стельках кроссовок. Жизнь изменилась, да, он вырос, и мы немного поменялись местами, но история одного из нас не умаляет истории другого», — написала Авейру в одной из своих соцсетей.



Ранее появилась информация, что Роналду подпишет контракт с саудовским «Аль-Нассром» до 2030 года.

Роналду уехал с тренировочной базы «Реала»: