Экс-защитник «Локомотива» Мурило может перейти в «Атлетико». В нём заинтересован Симеоне

Бывший защитник «Локомотива» Мурило Серкейра может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах 25-летнего бразильца заинтересован мадридский «Атлетико», информирует Bolavip.

Согласно сведениям источника, в услугах Мурило лично заинтересован главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. Однако «Палмейрас», за который сейчас выступает защитник, не горит желанием отпускать важного футболиста.

Напомним, Мурило перешёл в «Локомотив» из «Крузейро» в 2019 году. За железнодорожников он сыграл 75 матчей и забил пять голов. В составе «Локомотива» защитник стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, завоевал Кубок России и стал обладателем Суперкубка. 12 января 2022 года стало известно о переходе бразильца в «Палмейрас».