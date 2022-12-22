Игрок «Химок» Кухарчук: хотел бы сыграть с Роналду в одной команде в РПЛ. Я похож на него

Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук оценил игру нападающих сборной Аргентины и Португалии Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Кто больше всех порадовал? Ответ очевиден – человек, который поднял кубок над головой. Я с самого начала говорил, что хочу, чтобы Аргентина выиграла чемпионат мира и Месси поднял кубок. Правда, я хотел, чтобы в финал вышла Португалия, но не получилось. Это была бы красивая история для всего футбола, если бы два величайших футболиста нашего поколения встретились в финале.

Роналду почти не играл? Ничего страшного. Думаю, у него не всё потеряно. Смотря куда он пойдёт дальше. Может быть, в новом клубе он расцветёт новыми красками. Не думаю, что это тот человек, который расстраивается из-за того, что его не поставили в состав. По тому, как он к себе относится, думаю, он ещё четыре года может поиграть. Ему сейчас 38 лет, но я в шоке от его формы.

Месси или Роналду? Мне нравятся оба. Но атлетичностью, телосложением я больше похож на Роналду. Это человек-машина. Мне проще себя сравнивать с ним. Такой же оснащённости, как у Месси, у меня никогда не будет, потому что телосложение другое. Так что у меня лично стремление выглядеть как Роналду.

Конечно, круто было бы, если бы Роналду перешёл в РПЛ. Это было бы классно. Сыграть с ним было бы супер, особенно в одном клубе. В нашем мире всё возможно. Но думаю, что он останется в Европе, потому что ещё не всё сказал», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

Месси с Аргентиной стал чемпионом мира, забив семь голов и отдав три результативных паса в семи встречах на мундиале в Катаре. Роналду забил один гол в пяти матчах, Португалия вылетела в четвертьфинале.

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