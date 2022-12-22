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Неймар и Маркиньос прибыли в расположение «ПСЖ» после ЧМ-2022

Неймар и Маркиньос прибыли в расположение «ПСЖ» после ЧМ-2022
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар, а также защитник Маркиньос прибыли в расположение клуба после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Неймар и Маркиньос вернулись в тренировочный центр!» — написала в своих соцсетях пресс-служба «ПСЖ», прикрепив фото игроков.

Фото: Соцсети «ПСЖ»

Фото: Соцсети «ПСЖ»

Напомним, на прошедшем ЧМ-2022 сборная Бразилии уступила в четвертьфинале команде Хорватии. Игровое время встречи завершилось вничью (1:1), а в послематчевой серии пенальти хорваты оказались сильнее — 4:2.

Неймар провёл на прошедшем турнире три матча, забив два гола и отдав одну результативную передачу. 30-летний игрок получил травму в игре 1-го тура с Сербией (2:0), после чего пропустил две встречи группового этапа. На счету Маркиньоса пять матчей.

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