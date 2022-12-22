Жиру иронично отреагировал на слова игрока Австралии, с которым он не обменялся футболками

Нападающий сборной Франции по футболу Оливье Жиру отреагировал на слова форварда сборной Австралии Джейсона Каммингса, заявившего, что 36-летний игрок отказался обмениваться с ним футболками.



Жиру в одной из своих соцсетей опубликовал фото майки полузащитника австралийцев Джексона Ирвайна, подписав её: «Привет, Джексон, как тебе мой английский?»

Фото: Соцсети Оливье Жиру

Это ответ на слова Каммингса, который в своём интервью заявил следующее: «Когда я возвращался в свою раздевалку и увидел Жиру, то попросил его: «Жиру, пожалуйста, можно мне взять твою футболку, мужик? Я большой фанат, можно мне взять твою футболку?» А он просто прошёл мимо меня, притворившись, что никогда не говорил по-английски».



Напомним, сборные Франции и Австралии встретились в рамках 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Встреча завершилась победой французов со счётом 4:1.

Лучший гол 2017-го года в исполнении Оливье Жиру: