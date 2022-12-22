Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жиру иронично отреагировал на слова игрока Австралии, с которым он не обменялся футболками

Жиру иронично отреагировал на слова игрока Австралии, с которым он не обменялся футболками
Комментарии

Нападающий сборной Франции по футболу Оливье Жиру отреагировал на слова форварда сборной Австралии Джейсона Каммингса, заявившего, что 36-летний игрок отказался обмениваться с ним футболками.

Жиру в одной из своих соцсетей опубликовал фото майки полузащитника австралийцев Джексона Ирвайна, подписав её: «Привет, Джексон, как тебе мой английский?»

Фото: Соцсети Оливье Жиру

Это ответ на слова Каммингса, который в своём интервью заявил следующее: «Когда я возвращался в свою раздевалку и увидел Жиру, то попросил его: «Жиру, пожалуйста, можно мне взять твою футболку, мужик? Я большой фанат, можно мне взять твою футболку?» А он просто прошёл мимо меня, притворившись, что никогда не говорил по-английски».

Напомним, сборные Франции и Австралии встретились в рамках 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Встреча завершилась победой французов со счётом 4:1.

Символическая сборная чемпионата мира — 2022 Символическая сборная чемпионата мира — 2022

Лучший гол 2017-го года в исполнении Оливье Жиру:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022