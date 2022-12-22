Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду выложил первую фотографию после чемпионата мира

Роналду выложил первую фотографию после чемпионата мира
Комментарии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился со своими подписчиками в социальных сетях фото того, как проводит отпуск после окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

37-летний форвард выложил фотографию, на которой он находится в бассейне, принимая водные процедуры. Роналду сопроводил селфи несколькими эмодзи, которые посвящены плаванию, холодной температуре воды и поддержанию формы.

Примечательно, что эта фотография Роналду является первой проявленной активностью португальца в социальных сетях после высказывания о вылете сборной с мундиаля в Катаре.

Ранее сообщалось, что находящийся в статусе свободного агента футболист подпишет контракт с клубом «Аль-Насср» из Саудовской Аравии и станет послом чемпионата мира 2030 года в этой стране. Португалец вчера, 21 декабря, прилетел в Эр-Рияд, где базируется потенциальный новый клуб игрока.

Цель Роналду — ЧМ-2026. Триумф Месси не даёт Криштиану покоя? Цель Роналду — ЧМ-2026. Триумф Месси не даёт Криштиану покоя?
10 главных злодеев ЧМ-2022. Антирейтинг 10 главных злодеев ЧМ-2022. Антирейтинг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022