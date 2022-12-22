В ЦСКА отреагировали на слухи о причине смерти своей футболистки

В московском ЦСКА отреагировали на слухи о причине смерти своей футболистки Виктории Виноградовой. 17-летняя девушка, выступавшая за молодёжку ЖФК ЦСКА, скончалась во время отпуска в Волгограде. По слухам, спортсменка ушла из жизни из-за отравления неизвестным веществом. Рядом с девушкой якобы была обнаружена жидкость для вейпа и пакетик, предположительно с метадоном.
«Мы держим связь с родственниками Виктории, чтобы быть в курсе сложившейся ситуации, однако по-прежнему не владеем всей достоверной информацией, чтобы сделать однозначный вывод о причинах смерти нашего игрока. В СМИ стали появляться различные версии относительно кончины Виктории, однако официальная причина смерти будет известна только после заключения судмедэксперта. К тому же в данный момент в погонях за сенсациями не совсем этично вдаваться во все подробности. Поэтому призываем дождаться официальной информации, а не выдавать версии и строить догадки.
Давайте дождёмся вердикта медиков, после чего можно будет говорить о причинах смерти Виктории. Ещё раз выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктории. Также желаем скорейшего выздоровления её подруге», — цитирует ТАСС пресс-службу ЖФК ЦСКА.
- 22 декабря 2022
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