«Кумир всего мира, лучший игрок навсегда». Паредес опубликовал пост, адресованный Месси

Полузащитник сборной Аргентины и «Ювентуса» Леандро Паредес опубликовал пост, адресованный капитану национальной команды Лионелю Месси.



«Огромная честь знать тебя, играть с тобой, добиться чего-то важного вместе. День за днём ты показывал мне, насколько ты великолепен не только как футболист, но и как человек. Спасибо тебе за всё, друг, люблю тебя. Чемпион, кумир всего мира, лучший игрок навсегда. Лионель Андрес Месси», — написал Паредес в одной из своих соцсетей, прикрепив совместное фото.

Фото: Соцсети Леандро Паредеса

Напомним, сборная Аргентины стала трёхкратным чемпионом мира (ранее — в 1978 и 1986 году). В финальном матче команда Лионеля Скалони обыграла Францию (3:3, 4:2 пен.). Месси был признан лучшим футболистом ЧМ-2022.

Возвращение Месси в родной город после победы на ЧМ: