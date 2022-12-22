«Кумир всего мира, лучший игрок навсегда». Паредес опубликовал пост, адресованный Месси

Полузащитник сборной Аргентины и «Ювентуса» Леандро Паредес опубликовал пост, адресованный капитану национальной команды Лионелю Месси.
«Огромная честь знать тебя, играть с тобой, добиться чего-то важного вместе. День за днём ты показывал мне, насколько ты великолепен не только как футболист, но и как человек. Спасибо тебе за всё, друг, люблю тебя. Чемпион, кумир всего мира, лучший игрок навсегда. Лионель Андрес Месси», — написал Паредес в одной из своих соцсетей, прикрепив совместное фото.
Фото: Соцсети Леандро Паредеса
Напомним, сборная Аргентины стала трёхкратным чемпионом мира (ранее — в 1978 и 1986 году). В финальном матче команда Лионеля Скалони обыграла Францию (3:3, 4:2 пен.). Месси был признан лучшим футболистом ЧМ-2022.
Возвращение Месси в родной город после победы на ЧМ:
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