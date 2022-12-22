Сёмин: Мурило готов к переходу в «Атлетико». Он стал опытнее, чем был в «Локомотиве»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможный переход экс-защитника железнодорожников Мурило Серкейры в стан мадридского «Атлетико».

«Если Мурило перейдёт в «Атлетико» (Мадрид), значит, клуб видит в нём игрока, который будет выступать за эту команду. В Бразилии он себя хорошо проявил. Мурило физически очень одарённый футболист. Думаю, у него получится в «Атлетико».



Мурило любит футбол. У него были сложности в «Локомотиве». Ошибки, которые были в московском клубе, он уже допустил, стал более опытным. Мурило хорошо играет головой, а это очень важно для центрального защитника», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Ранее о возможности перехода Мурило из бразильского «Палмейраса» в «Атлетико» сообщил Bolavip. Бывший игрок «Локомотива» сыграл за бразильскую команду 57 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.