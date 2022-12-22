Ансу Фати: в Африке мы связывали носки, чтобы получался мяч, и начинали играть

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати рассказал о детстве, проведённом в Африке.
«Я вырос со своей матерью, братьями и сёстрами, двоюродными братьями и бабушкой по материнской линии в доме в районе Сан-Паулу. Мы жили все вместе. Но, учитывая то, что я уехал оттуда довольно рано, я мало что помню. Недавно я попросил друга моей сестры скинуть мне видео улицы, на которой мы тогда жили. Улица на видео совершенно не похожа на ту, что я помню!
Я действительно хочу туда вернуться. Я начинал играть на улице со своими двоюродными братьями и сёстрами, когда мне было три года. В Гвинее-Бисау дети вольны делать, что хотят, сразу, как только начинают ходить. Я помню, как мама звала меня, когда ужин был готов.
Обычно мы играли босиком. Те, кто был немного побогаче, играли в пластиковых сандалях. Мы брали носки, связывали их друг с другом и так получали мяч, после чего начинали играть. Время от времени у нас получалось находить резиновые мячи, но они лопались после того, как мы пинали их чем-нибудь заострённым», — приводит слова Фати France Football.
Фати, родившийся в Гвинее-Бисау, в раннем возрасте переехал в Испанию, где занимался в академиях «Севильи» и «Барселоны». Нападающий выступает за сборную Испании.
Танец игроков сборной Испании:
- 22 декабря 2022
-
17:46
-
17:40
-
17:31
-
17:25
-
17:16
-
17:14
-
16:51
-
16:48
-
16:46
-
16:36
-
16:35
-
16:16
-
16:11
-
16:03
-
15:46
-
15:44
-
15:40
-
15:36
-
15:11
-
14:51
-
14:46
-
14:30
-
14:20
-
13:57
-
13:46
-
13:43
-
13:30
-
13:29
-
13:28
-
13:17
-
13:15
-
13:11
-
13:00
-
12:48
-
12:33