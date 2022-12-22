Ансу Фати: в Африке мы связывали носки, чтобы получался мяч, и начинали играть

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати рассказал о детстве, проведённом в Африке.

«Я вырос со своей матерью, братьями и сёстрами, двоюродными братьями и бабушкой по материнской линии в доме в районе Сан-Паулу. Мы жили все вместе. Но, учитывая то, что я уехал оттуда довольно рано, я мало что помню. Недавно я попросил друга моей сестры скинуть мне видео улицы, на которой мы тогда жили. Улица на видео совершенно не похожа на ту, что я помню!

Я действительно хочу туда вернуться. Я начинал играть на улице со своими двоюродными братьями и сёстрами, когда мне было три года. В Гвинее-Бисау дети вольны делать, что хотят, сразу, как только начинают ходить. Я помню, как мама звала меня, когда ужин был готов.

Обычно мы играли босиком. Те, кто был немного побогаче, играли в пластиковых сандалях. Мы брали носки, связывали их друг с другом и так получали мяч, после чего начинали играть. Время от времени у нас получалось находить резиновые мячи, но они лопались после того, как мы пинали их чем-нибудь заострённым», — приводит слова Фати France Football.

Фати, родившийся в Гвинее-Бисау, в раннем возрасте переехал в Испанию, где занимался в академиях «Севильи» и «Барселоны». Нападающий выступает за сборную Испании.

Танец игроков сборной Испании: