Актриса Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви к Лионелю Месси

Популярная актриса Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви к нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси. 53-летняя женщина подчеркнула, что её супруг, 78-летний актёр Майкл Дуглас, не против пристрастия жены к футболисту.

«Я болею за «Пари Сен-Жермен», люблю французский язык и говорю на нём. Моё сердце принадлежит вам [французам]. Но вы должны меня понять: я люблю Месси! Что самое лучшее, мой муж не против этого. Он не обращает внимания на мои плакаты с изображением Месси по всему дому. Супер-круто!» — написала Зета-Джонс в соцсетях.

Напомним, в финале чемпионата мира — 2022 встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира. Победу в послематчевой серии обеспечили точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах француза Тчуамени.