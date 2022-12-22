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Мартинес, Куртуа, Нойер и Алисон — в числе номинантов на приз лучшему вратарю от ФИФА

Мартинес, Куртуа, Нойер и Алисон — в числе номинантов на приз лучшему вратарю от ФИФА
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ФИФА на официальном сайте опубликовала имена вратарей, номинированных на приз The Best. При выборе победителя этой награды будет учитываться временной отрезок с августа 2021 года по 18 декабря 2022 года.

Церемония состоится 27 февраля 2023 года. В список номинантов вошли Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия), Яссин Боно («Севилья», Марокко), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб, Хорватия), Мик Меньян («Милан», Франция), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина) и Мануэль Нойер («Бавария», Германия).

Предыдущим обладателем награды стал сенегальский голкипер «Челси» Эдуард Менди. Отметим, что лучшим вратарём прошедшего в Катаре чемпионата мира 2022 года стал Эмилиано Мартинес из сборной Аргентины.

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