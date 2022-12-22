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Лапорта: Месси — лучший игрок в истории, и он болельщик «Барселоны». Надеемся, он вернётся

Лапорта: Месси — лучший игрок в истории, и он болельщик «Барселоны». Надеемся, он вернётся
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи о том, что бывший нападающий каталонской команды Лионель Месси может вернуться в клуб.

«Месси — лучший игрок в истории, и он болельщик «Барселоны», его сердце бьётся за «Барселону»… Так что все эти слухи — это нормально.

Вернётся ли Месси? Сейчас он футболист «ПСЖ». Мы бы очень хотели, чтобы однажды Лео вернулся. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова президента «Барселоны» пресс-служба клуба.

Месси выступал за «Барселону» более 15 лет, начав в каталонском клубе свою профессиональную карьеру в 2005 году. В 2021 году аргентинец стал свободным агентом, после чего подписал контракт с французским «ПСЖ», за который выступает до сих пор. Контракт Месси с парижанами действует до лета 2023 года. Ранее появилась информация, что футболист достиг устной договорённости с «ПСЖ» о продлении соглашения.

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